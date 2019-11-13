В Ростове задержано руководство УФСИН. Источники говорят про разглашение гостайны и коррупцию

В Ростовской области 13 ноября задержан глава управления Федеральной службы исполнения наказаний Муслим Даххаев, а также два его заместителя.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в тюремном ведомстве. По данным агентства, должностных лиц подозревают в разглашении гостайны.

RT со ссылкой на замдиректора ФСИН Валерия Максименко не исключает, что фигурантам добавят и коррупционный состав преступления. Но подробности пока неизвестны.

ТАСС отмечает, что за высокопоставленными представителями ФСИН сегодня пришли сотрудники ФСБ.



