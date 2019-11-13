Setl Group высадил липы и кизильник в ЖК «Солнечный город»

Setl City

Setl Group дополнительно благоустроил территорию первых очередей жилого комплекса комфорт-класса «Солнечный город» на юго-западе города. Девелопер высадил липы, сирень и кизильник с внешней стороны фасадов зданий.

Новые деревья и кустарники появились рядом с корпусами по адресам пр. Ветеранов, 171 к. 4 и 5, 169 к. 1, 2 и 3, 171 к. 1 и 2. Это 82 взрослые липы, кусты сирени и аккуратная живая изгородь из кизильника. Деревья высажены вдоль внутриквартальных дорог, чтобы защитить дома от шума автомобилей и выхлопов.

Setl City

По мнению ландшафтных дизайнеров, сирень – один из лучших кустарников для городских условий: ее листья активно поглощают углекислый газ и очищают воздух. А липа отличается своими декоративными качествами: кронам взрослых лип можно легко придать любую форму, поэтому эти деревья идеально подходят для оформления скверов и прогулочных зон. Кизильник блестящий – кустарник, который создает красивую живую изгородь – ценится за неприхотливость в уходе и морозоустойчивость.

Этой осенью Setl Group дополнительно высадил растения не только в жилом комплексе «Солнечный город», но и на территории проекта «Чистое небо» на севере города. Во дворах 5-й очереди ЖК «Чистое небо» и вдоль построенного Setl Group участка Комендантского проспекта будут расти 160 лип и 50 кустов сирени, а также спирея и кизильник. Посадочные работы во дворах уже завершились, а вдоль Комендантского проспекта все оставшиеся растения будут высажены до конца года, если позволит погода.

Setl City

Эксклюзивным брокером проектов «Солнечный город» и «Чистое небо» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Чистое небо» – застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/chistoe-nebo/ declarations