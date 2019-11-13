Audi A6 против пешеходов в темноте: под одинаковые машины попали двое. Еще одну женщину в Пикалево сбило такси

За минувший вторник, 12 ноября, в Петербурге и Ленинградской области сотрудники ГИБДД зафиксировали 434 ДТП, в которых пострадали 14 человек и один – погиб. Как минимум трое из них – пешеходы, причем двое в разных районах угодили под машины одной модели.

В Петербурге за прошедшие сутки произошло 370 дорожных аварий, в 9 из которых пострадали люди, сообщает 13 ноября Управление ГИБДД по СПб и ЛО. Травмы получили 9 человек, в том числе один ребенок. Погибших не было.

На дорогах Ленобласти зафиксировали 64 аварии. Пострадавшие были в шести случаях – пятеро взрослых. Один человек погиб. В восьмом часу вечера на 178-м километре автодороги «Магистральная» (Северное полукольцо) под колесами Audi A6 погибла женщина.

Как стало известно «Фонтанке», 42-летний электромонтажник из Петербурга двигался на «Ауди» от поселка им. Морозова в сторону Борисовой Гривы и сбил переходившую дорогу 78-летнюю жительницу поселка им. Морозова. Женщина от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой помощи. Как отмечает «Дорожный инспектор», пенсионерка была в темной одежде без световозвращающих элементов.





Утром похожее ДТП произошло в Выборгском районе Ленобласти. На Ленинградском шоссе в Каменногорске мужчина на Audi A6 сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемой «зебре», тоже в темной одежде. Пострадавшая осталась жива, но получила тяжелые травмы.

Еще один наезд на пешехода произошел вечером в Бокситогорском районе. Как стало известно «Фонтанке», у дома 3 в 3-м микрорайоне города Пикалево автомобиль такси сбил 35-летнюю местную жительницу. От удара ее отбросило на обочину. Пострадавшую госпитализировали, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и рваную рану ушной раковины.

Также в ДТП в Тосненском районе утром пострадала женщина. Она ехала пассажиркой в маршрутке, съехавшей с дороги в кювет. Со слов водителя, из-за того, что его подрезали, он выехал на встречку, но так как там ехала фура, ушел от столкновения, съехав в канаву.