«На рассмотрении у юристов». РПЦ не подпишет на Культурном форуме соглашение об использовании храмов Русского музея

Храм в Михайловском замке / автор фото - Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Русский музей (ГРМ) и Санкт-Петербургская епархия на Культурном форуме не будут заключать соглашение об использовании храмов ГРМ. Как выяснила «Фонтанка», информация о подписании не значится в расписании события.

«В рамках форума не будет подписания соглашений. Они все ещё на рассмотрении у юристов музея и епархии», — подтвердили «Фонтанке» в пресс-службе Русского музея. Телефон руководителя сектора коммуникаций епархиального информационного отдела 13 ноября оказался недоступен.

О том, что митрополит Варсонофий осмотрел домовые храмы Русского музея, стало известно в конце августа. На следующий день учреждение сообщило, что готовится на Культурном форуме подписать с Санкт-Петербургской епархией соглашение об использовании церквей в Михайловском дворце и Инженерном замке. Как подтвердил тогда «Фонтанке» и. о. замдиректора музея Григорий Голдовский, речь шла о богослужениях внутри музея в праздничные дни; также не исключалось, что на территорию храмов горожане попадут с экскурсиями. «На престольные праздники сможет приходить небольшое количество верующих — без билета, а на экскурсионную программу граждан будут пропускать в отдельно оговоренном режиме», — заявил он. На вопрос, как решится вопрос с храмом в Михайловском дворце, расположенном на территории фондов, «Фонтанка» однозначного ответа не получила.

Источники нашего издания в музейной среде не исключали, что ситуация может обернуться потерей культурных ценностей — предметы из собрания ГРМ могут повторить судьбу Тропецкой иконы Божией Матери, которую в конце 2000-х вывезли в подмосковную церковь Александра Невского в Княжьем Озере и не вернули в музей. Однако Григорий Голдовский отметил, что соглашение нужно именно для того, чтобы предотвратить атаки «со стороны московских энтузиастов»: «Мы полагаем, что должны находиться под защитой Санкт-Петербургской епархии».



