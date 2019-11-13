Банк «Санкт-Петербург» открывают сезон подарков

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Стартовала совместная акция платежной системы «Мир» и Банка «Санкт-Петербург» – «Открывайте сезон с картой «Мир!»*.

В период с 11 ноября 2019г. по 09 февраля 2020г. держатели карт получат возможность выиграть призы для яркого отдыха.

Для участия необходимо просто оплачивать свои повседневные покупки картой «Мир» на сумму от 700 рублей. Совершите 3 покупки по карте «Мир» в неделю и примите участие в розыгрыше сертификатов «Л’Этуаль», 5 покупок – сертификаты «Parter.ru», а тот, кто оплатит 10 и больше покупок в месяц, сможет претендовать на сертификаты в сеть ресторанов.

Обладатель главного приза получит туристический электронный сертификат на 250 000 рублей, который можно будет потратить на путешествие мечты!

С подробной информацией и правилами проведения акции можно ознакомиться по ссылке

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.)

*Срок проведения акции, включая вручение призов победителям: с 11.11.2019 года по 31.03.2020 года включительно. Период совершения покупок участниками акции с 11.11.2019 года по 09.02.2020 года включительно. Организатор акции: ООО ««АЙКОН»», 123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул., дом 12, строение 4, ИНН 7701829744, ОГРН 1097746089077. Информация о рекламной акции «Открывайте сезон с картой «Мир!», а также об Организаторе, Операторе, правилах проведения акции, порядке определения обладателей призов акции, количестве призов по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения размещается в сети Интернет по адресу: https://super.mironline.ru/bspbseason/