Сельскому врачу нужна помощь

Любовь Павловна – сельский врач, живёт в Тихвине. Сейчас на пенсии. Впервые в жизни ей пришлось обратиться за помощью к незнакомым людям – женщине прописали дорогие лекарства для лечения осложнения сахарного диабета. Но они не входят в список льготных, а купить их на пенсию она не может.

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» просит оказать поддержку в сборе средств.

Иванова Любовь Павловна, 72 года.

Требуются лекарственные препараты для лечения осложнения сахарного диабета.

Стоимость 90 140 руб.

Есть люди, готовые на всё ради других, но стесняющиеся просить помощи для себя. Любовь Павловна как раз из таких. Фельдшер по образованию, живет в Тихвине, всю жизнь проработала в деревенских медицинских пунктах, чего только не повидала. До сих пор помогает соседям и знакомым – делает перевязки, ставит уколы и капельницы. Денег за свои услуги не берёт, ведь врач – это не профессия, а призвание.

Сейчас и самой Любови Павловне потребовалась помощь – ей назначены дорогостоящие лекарства для лечения диабетической полинейропатии, тяжёлого осложнения сахарного диабета. К сожалению, эти жизненно необходимые препараты не входят в перечень льготных лекарств, их нельзя получить в социальных аптеках. Купить их самостоятельно нет возможности – из пенсии в 13 тысяч рублей большая часть уходит на лекарства, денег не хватает, приходится постоянно занимать. А ведь нужно ещё оплатить квартплату и что-то есть. Помочь пожилой женщине некому. Конечно, есть друзья и знакомые, но все они тоже пенсионеры. Поддержать могут только словом.

Любовь Павловна решилась попросить о помощи незнакомых людей. Первый раз в жизни.

О том, как помочь Любови Павловне, можно узнать на её странице на сайте БФ «Долго и счастливо».

Фонд «Долго и счастливо» благодарит петербуржцев, в том числе читателей «Фонтанки», за постоянную поддержку пожилых людей.

«От всей души благодарим за помощь пожилым людям без оглядки на их возраст, внешность, жизненную историю, а только потому, что такая поддержка необходима. Благодаря этой помощи подопечной нашего фонда Елене Григорьевне Родионовой был передан годовой запас препаратов для лечения заболеваний, ставших следствием перенесенного инсульта и инфаркта. Елена Григорьевна, как и многие наши подопечные, до конца не верила, что незнакомые люди придут ей на помощь. И была очень рада хорошим новостям. Она глубоко признательна каждому, кто ее поддержал. Спасибо за помощь, друзья!»