Компания Дурова заявила в США, что криптовалюта Gram — не ценная бумага

Компания Telegram не видит оснований считать свою криптовалюту Gram ценной бумагой, и на основании этого просит отклонить иск к ней Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая мешает её запуску.

«Gram еще не существует, но если когда-нибудь он появится, то будет представлять собой валюту и/или товар — не ценные бумаги в соответствии с законом», — говорится в размещенном 13 ноября на портале Courtlistener судебном документе.

Напомним, что Павел Дуров столкнулся с проблемами в США при запуске криптовалюты. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) считает, что продажа токенов Gram не была зарегистрирована, что нарушает американский закон о ценных бумагах от 1933 года. Власти США ввели временный судебный запрет в отношении компаний Telegram Group Inc. и ее «дочки» TON Issuer Inc.



