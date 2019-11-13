Петербуржцы отметили День холостяков. Траты в китайских интернет-магазинах выросли в 20 раз

Петербургские покупатели увеличили в 20 раз траты в китайских интернет-магазинах в день распродажи 11 ноября (День холостяков). Такой вывод содержится в исследовании сервиса «Яндекс.Касса», опубликованном 13 ноября.

Количество заказов, сделанных жителями Северной столицы на онлайн-площадках Поднебесной, выросло в 10 раз по сравнению с обычным днём.

Несмотря на скидки, средний чек увеличился по сравнению с обычными днями в два раза — до 1467 рублей. По этому показателю Петербург занял третью строчку в рейтинге российских городов-миллионников после Челябинска и Новосибирска.

При этом в российских магазинах средний чек в этот день уменьшился. 11 ноября петербуржцы покупали в среднем на 3244 рубля, а в остальные дни – на 3923.





В целом по России 11 ноября пользователи оплатили почти в 10 раз больше заказов из Китая, чем в обычные дни. Средний чек вырос на 86% — до 1349 рублей.

День холостяков отмечается в Китае 11 ноября и является аналогом американский «Черной пятницы». Крупнейшая площадка Alibaba Group заработала 268 млрд юаней (38,4 млрд долларов), что на 24% больше, чем в 2018 году. Причем половину этой суммы площадка набрала за первые несколько часов распродажи.