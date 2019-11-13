Кавер на песню петербургской группы «Психея» стал причиной задержания музыканта в Казани

Солиста казанской хардкор-группы Deathsquad Алексея Морозова оштрафовали на 2 тысячи рублей за исполнение на концерте запрещенной песни петербургской группы «Психея», повествующей об убийстве сотрудника правоохранительных органов. Об этом 13 ноября пишет «Идель.Реалии» со ссылкой на адвоката музыканта Александра Митрофанова.

Сам концерт прошел еще 22 октября в казанском баре. Как рассказал менеджер группы Евгений Чернышев, после окончания мероприятия двое мужчин вызвали Морозова «поговорить» на улицу. Там они показали удостоверения сотрудников Центра «Э» МВД. У музыканта они сфотографировали скан паспорта и пообещали связаться позднее.

Спустя два дня силовики изъяли запись концерта в клубе, а затем пришли к родителям Морозова домой. Еще через несколько дней сам музыкант пришел в отдел полиции, где на него составили протокол по статье 20.29 КоАП (производство и распространение экстремистских материалов). До суда Морозов время провел в камере. Впрочем, ждать долго не пришлось — в тот же день музыканту присудили 2 тысячи рублей штрафа.

Напомним, композицию группы «Психея» признали экстремистской еще в 2010 году, а в 2014-м ее официально запретили распространять в России.



