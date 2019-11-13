Метро за 30 рублей, бесплатная мобильная связь и другие бонусы ЕКП

Единая карта петербуржца (ЕКП) появилась полгода назад. Она выпускается на базе Национальной платежной системы «Мир» и служит банковской картой, проездным, аналогом медицинского полиса, дисконтной картой магазинов. За это время ЕКП получили десятки тысяч горожан, а у самой карты появились новые преимущества. Вот лишь некоторые из них.

фото предоставлено банком ВТБ

Проезд в метро за 30 рублей

Электронный проездной – одна из самых популярных функций Единой карты петербуржца. Тем более что ее владельцы до конца этого года могут ездить на метро за 30 рублей вместо 45. Чтобы воспользоваться скидкой, достаточно приложить карту к считывающим устройствам на первом и последнем турникетах всех станций метро, отмеченных стикером бесконтактной оплаты банковскими картами. Сразу после оплаты с ЕКП списывается стоимость разовой поездки с учетом скидки. Важно, списание происходит с банковского приложения карты, при условии наличия на ней денежных средств. Транспортное приложение в этом случае не используется.

Скидки по всему городу

За полгода к программе лояльности Единой карты петербуржца присоединилось множество партнеров. Скидки и бонусы предоставляют крупные торговые сети и аптеки, кафе и рестораны, медицинские клиники и туристические агентства, а также любимые петербуржцами театры и музеи. Хорошая новость для болельщиков ФК «Зенит»: c октября владельцы ЕКП могут бесплатно получить дисконтную карту футбольного клуба и покупать товары со скидками в его фирменных магазинах.

Оплата с помощью смартфона

Оплата покупок с помощью смартфона становится все более популярной. Теперь такая возможность есть и у владельцев Единой карты петербуржца. Банк ВТБ еще летом предложил своим клиентам бесконтактный сервис мобильной оплаты Mir Pay, который был разработан платежной системой «Мир» для совершения транзакций с помощью смартфона. Воспользоваться им могут держатели карт «Мир» – обладатели любых гаджетов на платформе Android (начиная от версии 6.0) с NFC. Для того чтобы зарегистрировать свою карту в Mir Pay, необходимо скачать одноименное приложение, которое доступно в Play Market. «Привязав» карту, можно совершать платежи со смартфона в любом терминале, который принимает бесконтактный «Мир».

Бесплатная мобильная связь

В конце октября ВТБ запустил в Санкт-Петербурге мобильного оператора ВТБ Мобайл.

Одним из главных преимуществ нового продукта является бесплатная мобильная связь на тарифе «Базовый»*, который ежемесячно включает 3 ГБ интернет-трафика, 150 минут звонков по России и 50 SMS для активных клиентов ВТБ. Тариф доступен к подключению владельцам «Мультикарты», которые совершают покупки по карте на сумму более 5 тысяч рублей в месяц. Эти условия распространяются на держателей Единой карты петербуржца, выпущенной банком ВТБ. Скидки действуют и на другие тарифные планы. Получить SIM-карту оператора можно в отделениях банка, адреса уточняйте на сайте ВТБ Мобайл. При подключении возможен переход с сохранением своего номера телефона.

Читайте о преимуществах Единой карты петербуржца и о том, как ее получить https://www.fontanka.ru/longreads/edinaya_karta_peterburzhca_vtb/

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*При невыполнении условий необходимо оплатить полную сумму абонетской платы для пользования услугами связи.