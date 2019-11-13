Заксобрание Петербурга одобрило идею установить мемориальную доску Борису Стругацкому
Законодательное собрание Петербурга поддержало инициативу установить мемориальную табличку в память о писателе Борисе Стругацком. За проект постановления проголосовали 44 депутата, передает корреспондент «Фонтанки» 13 ноября из Мариинского дворца.
Памятный знак появится на фасаде дома №4 по улице Победы в Московском районе, где Стругацкий жил с 1964 года. Идею установить мемориальную табличку еще в сентябре одобрил совет по мемориальным доскам. Память писателя увековечат в порядке исключения: по закону делать это можно только спустя тридцать лет после смерти выдающегося человека. Борис Стругацкий умер 19 ноября 2012 года.
Процесс принятия решения об установке таблички сопровождался конфузом. Депутат от «Яблока» Борис Вишневский, который дружил с Борисом Стругацким, в июле рассказал: в Смольном попросили предоставить справку о том, что тот действительно был писателем. Председатель петербургского Союза писателей в ответ на просьбу, по словам депутата, «хохотал как безумный несколько минут». В комитете по культуре парировали: подтверждения заслуг человека, чью память увековечивают, требует городской закон «О мемориальных досках…», и чиновники обязаны его выполнять, хотя «применительно к выдающимся личностям требования и кажутся смехотворными».