Заксобрание Петербурга одобрило идею установить мемориальную доску Борису Стругацкому

Законодательное собрание Петербурга поддержало инициативу установить мемориальную табличку в память о писателе Борисе Стругацком. За проект постановления проголосовали 44 депутата, передает корреспондент «Фонтанки» 13 ноября из Мариинского дворца.

Памятный знак появится на фасаде дома №4 по улице Победы в Московском районе, где Стругацкий жил с 1964 года. Идею установить мемориальную табличку еще в сентябре одобрил совет по мемориальным доскам. Память писателя увековечат в порядке исключения: по закону делать это можно только спустя тридцать лет после смерти выдающегося человека. Борис Стругацкий умер 19 ноября 2012 года.

Проект создали архитектор Алексей Сухов и скульптор Татьяна Каракозова при участии архитектора Всеволода Мельникова

Процесс принятия решения об установке таблички сопровождался конфузом. Депутат от «Яблока» Борис Вишневский, который дружил с Борисом Стругацким, в июле рассказал: в Смольном попросили предоставить справку о том, что тот действительно был писателем. Председатель петербургского Союза писателей в ответ на просьбу, по словам депутата, «хохотал как безумный несколько минут». В комитете по культуре парировали: подтверждения заслуг человека, чью память увековечивают, требует городской закон «О мемориальных досках…», и чиновники обязаны его выполнять, хотя «применительно к выдающимся личностям требования и кажутся смехотворными».



