Бывшего судью из Челябинской области объявили в розыск за совращение племянниц

Экс-судья Коркинского городского суда в Челябинской области Сергей Югов объявлен в розыск по обвинению в совращении детей, сообщает региональное управление СК 13 ноября.

По материалам уголовного дела, в 2009-2015 годах Югов развращал двух маленьких девочек. Уточняется, что одна из них была втянута отставным судьёй в «антиобщественные действия».

«Место нахождения подозреваемого Югова неизвестно, в связи с чем он объявлен в розыск», – говорится в релизе.

По данным портала 74.ru, мужчину подозревают в развращении племянниц. Семья утверждает, что он вступал в интимную близость со старшей, которой тогда было 17 лет, смотрел с ней порнографию. Младшая в свои 13 лет отбивалась от родственника, но хранила молчание, за что получала подарки. Отец девочек в 2016 году уже обращался к руководству областного суда и квалификационную коллегию с просьбой привлечь федерального судью к ответственности. 1 марта 2019 года уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова попросила главу Следственного комитета проверить обращение южноуральца о совершенном преступлении.





22 декабря 2018 года квалификационная коллегия судей Челябинской области удовлетворила заявление Югова о прекращении полномочий судьи Коркинского суда.