Шляпа какая-то. В Петербурге на полковнике МВД замечен неопознанный головной убор

В Петербурге нанесен удар по опостылевшему дресс-коду полиции. Уставные рамки размыла полковник МВД со свечкой в руке и котелком на голове.

Эффектную госпожу сфотографировали в часовне Архистратига Михаила на Обводном канале, где транспортная полиция участвовала в молебне памяти о погибших сотрудниках.

Головной убор привлек внимание необычным видом. Украшенный кокардой, он явно намекал на служебную принадлежность. Но все равно выглядел экзотично.





Опрошенные «Фонтанкой» действующие и бывшие сотрудники обоих полов сошлись во мнении: «У меня такой нет, да и сослуживцы про котелок не слышали».

Фото: УТ МВД по Северо-Западу

Зато они легко опознали носителя убора. Это заместитель начальника управления по работе с личным составом УТ МВД по Северо-Западу Наталья Сенина. 52-летняя полковник внутренней службы возглавляет отдел морально-психологического обеспечения.

«Она фанат формы и большая модница», – кратко и ласково охарактеризовали ее коллеги.







Наталья Владимировна всегда выглядит ярко, о чем можно судить по фотографиям прежних времен на сайте транспортной полиции.

Фото: УТ МВД по Северо-Западу

В пресс-службе УТ МВД по Северо-Западу «Фонтанке» сообщили, что котелок Сениной на самом деле является уставной шляпой фетровой темно-синего цвета. Ее можно носить вместо меховой шапки при зимней форме одежды.

Форменная одежда и правила ее ношения утверждены приказом МВД № 575 от 26 июля 2013 года. На сайте министерства опубликован 46-страничный каталог со всеми видами и сочетаниями гардероба для мужчин и женщин. Фетровая шляпа темно-синего цвета выглядит немного иначе, чем котелок полковника Сениной.