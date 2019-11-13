В Петербурге у Муринского парка появились защитники-единороссы

Законодательное собрание Петербурга поддержало депутатский запрос членов фракции «Единая Россия» к губернатору Александру Беглову. Парламентарии просят предоставить информацию, кому была поручена разработка концепции развития Муринского парка в связи с планами компании «Анна Нова» построить вторую очередь спорткомплекса в Калининском районе. Об этом 13 ноября сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

Авторы запроса – вице-спикер Анатолий Дроздов и его коллеги по фракции Галина Назарова, Владимир Носов и Вера Сергеева.

«За последний месяц только в мой адрес поступило почти 100 обращений с просьбой защитить Муринский парк. Вчера мне поступил ответ из комитета по контролю за имуществом, из которого следует, что рабочая группа рекомендовала откорректировать границы и площадь ЗНОП (зоны зеленых насаждений общего пользования) «Муринский парк», участок 1 от проспекта Культуры до Гражданского проспекта. Решение о корректировке будет принято с учетом концепции развития парка. Запрос направлен на то, чтобы выяснить, кому поручена разработка концепции», – сообщил Дроздов с трибуны.

В Муринском парке компания «Анна Нова» намерена построить вторую очередь спорткомплекса. Ранее эту территорию исключили из состава парка. Против активно выступают местные жители, которые считают проект исключительно коммерческим. Куйбышевский районный суд рассматривает иск защитников парка о признании незаконным разрешения на строительство «Нова Арены». Ранее суд приостановил действие документа.



