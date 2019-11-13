В 2019 году в Петербурге выявлено 15 картелей. УФАС рассказало о делах в медицинской и пищевой сферах

В 2017 году в Петербурге было выявлено 7 картелей, в 2018-м – 17, а с начала 2019-го – 15. При этом за прошлый год штрафов назначили на 8,57 млн рублей, а с начала 2019-го – на 59,1 млн.

О том, как ведется борьба с картелями в Петербурге, 13 ноября рассказало региональное Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС). По данным ведомства, фактически в виде штрафов удалось взыскать 3 млн в прошлом году и 16,3 млн – в текущем.

По статистике, больше всего картелей в сферах социального питания, поставки лекарств и медицинского оборудования, проведения праздничных мероприятий и выполнения ремонтных и строительных работ.

О «пищевых», праздничных, ремонтных и спортивных картелях «Фонтанка» рассказывала недавно.





«Медицинский картель» был выявлен в 2019 году. По данным УФАС, в нем задействованы 13 компаний: ООО «Полимедсервис», ООО «ДезФарм», ООО «Унимедфарм», ООО «Невская медицина», ООО «Перспектива», ООО «ТД «Элигос», ООО «Импульсмед», ООО «Мультимед», ООО «Унимед», ООО «ВИФ», ООО «МК Нева» , ООО «АФС Партнер» и ООО «Перспектива СПБ». Они участвовали в 2015-2018 гг. более чем в 200 торгах на поставку медикаментов и расходных материалов в бюджетные медучреждения Санкт-Петербурга. Их совокупный доход составил более 849 млн руб. Антимонопольщики передали материалы дела в управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ по СПб и ЛО для рассмотрения его в рамках уголовной статьи об ограничении конкуренции.

Еще два медицинских дела в стадии рассмотрения. Одно возбуждено в отношении ООО «Альфа-Мед», ООО «Диалмед», ООО «Астрея», ООО «ЭкоМед», ООО МТК «Альфа-Мед», которые в 2016-2019 годах совместно участвовали в 46 электронных аукционах. Суммарная начальная цена контрактов составляет более 58 млн руб. Во втором фигурируют ООО «Мединвест», ООО «Юслав», ООО «Медитрейд», ООО «Мегатехника», ИП Львов А.Ю., ООО «Стеримаг». Компании участвовали в 34 торгах на оказание услуг по поставке расходных материалов для стерилизации.

Кроме того, напомним, недавно УФАС опубликовало решение о так называемом «снежном картеле», признаки которого были замечены на рынке распределения работ по содержанию городских дорог.