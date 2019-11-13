Основатель Cirque du Soleil задержан за выращивание травки. Через месяц он собирался привезти цирк в Петербург

Французская жандармерия сообщила о задержании канадского миллионера и основателя Cirque du Soleil Ги Лалиберте за то, что тот мог выращивать наркосодержащие растения на своем острове Нукутепипи.

«Канадский предприниматель был арестован после того, как сошел со своего самолета во Французской Полинезии, и должен будет предстать перед судом в среду», – сообщает 13 ноября агентство AFP со ссылкой на заявление прокуратуры города Папэте.

Следователи обнаружили наркосодержащие растения внутри специального контейнера, который запирался на ключ. Полиция вышла на след Лалиберте после того, как с наркотиками был задержан близкий к нему человек, в мобильном телефоне которого обнаружили снимки острова бизнесмена с растущей на нем травкой. У следствия пока нет однозначного ответа, выращивались ли растения для последующей реализации запрещенных веществ.

Принадлежащая Лалиберте компания Lune Rouge уже выпустила обращение, в котором говорится, что наркосодержащие растения культивировались «в медицинских целях» и «для личного потребления». У себя на родине бизнесмен сделал инвестиции в их производство.





Напомним, что Cirque du Soleil Ги Лалиберте неоднократно выступал в Санкт-Петербурге, а новое шоу запланировано на декабрь.