«Неизгладимое обезображивание лица». Посетителю ресторана, разбившему бокал о голову оппонента, грозит до десяти лет

Жителю Ленобласти, который во время ссоры обезобразил посетителя ресторана «Всё хорошо!», разбив о его голову стеклянный бокал, грозит до 10 лет лишения свободы. Осколки сильно поранили лицо потерпевшего, и после заживления на коже остались шрамы.

Обвинительное заключение 13 ноября утвердили в прокуратуре Фрунзенского района. Сообщается, что мужчину с бокалом обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ). Конфликт в ресторане на Бухарестской улице произошёл в марте 2019 года: всё начиналось как обычная перепалка, однако житель Ленобласти схватился за оружие, превратив в него первое, что попалось под руку.

«В результате удара бокал разбился и острыми краями нанес в область лица потерпевшего повреждения, после заживления которых образовалось неизгладимое обезображивание, требующее хирургического вмешательства», – говорится в сообщении прокуратуры.

Уголовное дело рассмотрят во Фрунзенском районном суде.



