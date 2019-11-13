Петербургские депутаты отказались спрашивать губернатора о реконструкции СКК

Парламент Петербурга не поддержал депутатский запрос Надежды Тихоновой к губернатору Александру Беглову о приостановлении конкурсной процедуры по реконструкции СКК «Петербургский». Об этом 13 ноября сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

Тихонова констатировала, что комитет по инвестициям опубликовал конкурсную документацию на реконструкцию спорткомплекса «Петербургский» до завершения конкурса, а согласно сообщениям местных жителей и бывших сотрудников СКК, сейчас уже ведутся работы по демонтажу внутренних коммуникаций и оборудования.

В сентябре Тихонова получила информацию из архивного комитета, что комплекс был введен 27 декабря 1979 года. Соответственно, в декабре 2019 года появятся все основания для включения СКК в реестр объектов культурного наследия, что защитило бы здание от сноса.

Напомним, в конце октября суд принял к рассмотрению иск градозащитницы Ларисы Лопаткиной к комитету по охране памятников о признании незаконным отказа включить СКК в реестр объектов культурного наследия.





«Предлагаю остановить конкурсную реконструкцию до окончания рассмотрения судом иска градозащитников», – сказала парламентарий с трибуны. Ее коллеги поддержать запрос отказались большинством голосов.

Реконструировать комплекс планируется к чемпионату мира по хоккею в 2023 году. В рамках государственно-частного партнерства город собирается обновить арену. Однако опубликованная в октябре документация к конкурсу допускает кардинальные изменения, в том числе высоты, объема, внешнего вида. Победитель станет известен весной 2020 года. В сентябре ГАТИ выдала компании «СКА-Арена» ордер на установку забора вокруг СКК для проведения земляных работ.