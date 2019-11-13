«Мост глупости» проснулся 13-го числа. Вскрыт очередной кузов

После затишья на Софийской улице продолжилась успешная охота на «Газели». Под мостом через приток реки Кузьминки утром 13 ноября застрял очередной грузовик.

Как видно на кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», у машины разворотило кузов.





По подсчётам твиттера «моста глупости», это 173-я жертва.

Своё 10-летие «мост глупости» встретил со счётом 170. 172-й не смог преодолеть преграду в конце сентября, его нарезало «дольками». Впрочем, в последнее время число ДТП на Софийской снизилось (за первую половину 2019 года не набралось и десятка), зато повысилось на Южном шоссе.