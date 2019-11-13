Богатейшими в России стали три банка и две нефтяные компании, накопившие триллионы и сотни миллиардов рублей

Рейтинг крупнейших компаний по запасу средств на счетах на российском рынке возглавил Сбербанк.

«Топ-10 богатейших компаний (без учета банков) накопили около 3,4 триллиона рублей. Если добавить банки (у которых иная бизнес-модель — им обычно нужно больше денежных средств, в том числе для поддержания резервов), то первую тройку составят крупнейшие госбанки — Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ», – об этом 13 ноября сообщает РБК.

Крупнейший универсальный банк России держит на своих счетах 2,33 триллиона рублей, что почти в два раза больше, чем у идущего вторым Газпромбанка с триллионом рублей в остатке. Замыкает тройку ВТБ с 929,3 миллиарда рублей.

Остальные места в пятерке заняли «Газпром» с 849,4 миллиарда и «Роснефть» с 832 миллиарда рублей.

В топ-20 нашлись места и «Почте России», скопившей 203,5 миллиарда, Московскому фонду инновационной застройки с 187,5 миллиарда, а также столичному метрополитену со 126 миллиардами рублей.



