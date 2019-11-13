Спасатели хотят создать приюты для собак – ветеранов МЧС

Приюты для собак – ветеранов МЧС хотят создать в России. Вопросом озаботились спасатели вместе с общественными организациями.

В настоящее время жизнь четвероногих пенсионеров, вышедших в отставку, никак не регламентирована, рассказал 13 ноября в интервью РИА Новости начальник поисково-спасательной службы кинологического отряда «Центроспас» Илья Заславский.

«Мы с коллегами совместно с общественными организациями начали прорабатывать вопрос создания приюта для собак – ветеранов МЧС. Надеемся на то, что удастся найти источники финансирования для успешной реализации этого очень нужного проекта», – рассказал собеседник агентства.

Текущий регламент гласит, что собаку-ветерана сначала продают на торгах, а после, если желающих не найдется, то пытаются отдать бесплатно. Если у животного так и не появятся новые хозяева, то возникают сложности, поскольку дальнейший порядок действий не определен.





О сроках появления первых приютов пока ничего не сообщается.