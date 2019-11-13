Оставшись без розетки, двое петербуржцев на «Мерседесе» не стали ждать утра и выкрали её из «Петровича». Пропал и шуруповёрт

Неизвестных на чёрном «Мерседесе» ищет полиция Петербурга. Двое мужчин приехали во Фрунзенский район и, припарковавшись недалеко от «Петровича», глубокой ночью отправились на промысел, чтобы как можно скорее починить розетку.

Как стало известно «Фонтанке 13 ноября, водитель с другом обокрали круглосуточный магазин на Софийской улице, 59. Мимо охраны пронесли новую розетку, ударный шуруповёрт и батарейки к нему. Украденное погрузили в «Мерседес-Бенц» Е-класса и бесследно исчезли около трёх часов ночи 5 ноября. Сотрудники строительного спохватились спустя неделю, отсмотрели камеры и сообщили правоохранителям. Чёрную машину просят объявить в розыск как преступную. По подсчётам нашего издания, на ночном «шопинге» мужчины сэкономили 14 тысяч рублей – несмотря на то, что стоимость батареек и розетки не превышает 300 рублей, шуроповёрт оказался вещью недешёвой. Разбираться, кто именно заинтересовался ремонтом в ночи, теперь придётся полиции.



