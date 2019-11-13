Полиция ищет в Стрельне грешника, который ушёл из монастыря при крестах и иконах

Форточник обобрал церковную лавку в Петродворцовом районе Петербурга. Добыча его была невелика, тем не менее больно ударила по карману обители.

По данным «Фонтанки», около полудня 12 ноября в полицию сообщили о краже в мужском монастыре Свято-Троицкой Сергиевой приморской пустыни, что на Санкт-Петербургском шоссе. Ночью из церковной лавки исчезли цепочки и крестики, монастырская печать и несколько современных икон. Общий ущерб составил около 25 тысяч рублей. Преступник попал внутрь, отжав оконную раму.

Напомним, в конце октября неизвестные украли ларец с пожертвованиями из Константино-Еленинского монастыря в поселке Ленинское в Ленобласти. Серебро и золото потянуло на 3 миллиона рублей.



