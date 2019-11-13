На благотворительной акции петербуржцы за 8 часов собрали две тонны вещей

Благотворительный магазин «Спасибо!» подвёл итоги акции, в ходе которой жители Петербурга могли сдать ненужные вещи. В общей сложности было собрано две тонны вещей.

Акция прошла 12 ноября. Петербуржцам предлагалось провести инвентаризацию шкафов, собрать ненужные вещи и отдать в магазин. При этом самим везти их не надо было, за вещами приезжали сотрудники одного из сервисов заказа поездок, совместно с которым магазин «Спасибо!» проводил акцию.

Заявки поступили практически со всего города. В итоге за 8 часов активисты собрали две тонны вещей. Все они будут направлены либо на благотворительны цели (будут розданы нуждающимся в Центре выдачи «Спасибо!»), либо на реализацию в магазины сети (вырученные деньги с продажи направят в благотворительные фонды), либо, если вещь уже не пригодна к дальнейшему использованию, в переработку.

Отметим, что в Центре выдачи «Спасибо!» ежегодно бесплатно получают вещи около восьми тысяч человек. Кроме того, за 9 лет работы «Спасибо!» перечислил более 23 млн рублей в благотворительные организации Петербурга.