Запасом лекарств для больных сахарным диабетом петербуржцы с пропиской поделятся со студентами и курсантами

Законопроект, который регулирует государственную помощь людям, больным сахарным диабетом, во втором чтении одобрило Законодательное собрание Петербурга 13 ноября. Законопроект разработали комитет по законодательству во главе с Денисом Четырбоком и комиссия по социальной политике во главе с Еленой Киселевой.

Инициативу дополнили поправкой, которая подразумевает, что новый закон будет работать не только для постоянно проживающих в Петербурге граждан, но и для студентов и курсантов, которые получают профессиональное образование и зарегистрировались в городе временно. За проголосовали 42 депутата, сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

Когда законопроект будет принят в третьем чтении и вступит в силу, петербургские власти начнут вести специальный регистр больных сахарным диабетом горожан. Они также создадут резервный запас лекарств, которые назначаются при этой болезни. Отпускать медикаменты из этого запаса власти будут в том случае, если нужных позиций не окажется в городских аптеках.



