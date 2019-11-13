ФСБ изъяла 440 кг наркотиков у интернет-торговцев. Вещества возили из Петербурга и Москвы

Федеральная служба безопасности России сообщает о пресечении деятельности наркоторговцев, которые реализовывали запрещенные вещества через один из крупнейших интернет-магазинов в стране.

«В результате проведенной многоэтапной специальной операции пресечена деятельность организованного преступного сообщества, специализирующегося на организации незаконного сбыта особо крупных партий наркотических средств с использованием … сети Интернет», – цитирует 13 ноября заявление Центра общественных связей ФСБ ТАСС.

Спецоперация проходила по всей стране. В результате изъято 440 кг различных наркотических средств, стоимость которых может составлять 650 миллионов рублей. Было задержано 7 курьеров. Кроме того, особое внимание было уделено двум столицам, так как именно из Москвы и Санкт-Петербурга наркотики возили в другие регионы.

«Двое задержанных отвечали в преступной группировке за доставку особо крупных партий (от 150 до 300 кг) наркотиков из Москвы и Санкт-Петербурга на территорию крупных населенных пунктов», – уточнили спецслужбы.





В отношении задержанных возбуждено семь уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).