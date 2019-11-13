AVATAR: жизнь на Петровском острове

Иметь свои апартаменты – новая тенденция прогрессивных жителей мегаполисов. Особенно это удобно, когда человек живет в пригороде или в другом городе, а работает в центре Петербурге. Имея апартаменты, он не будете зависеть от расписания самолетов и поездов, гостиниц и пробок.

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Апартаменты в МФК AVATAR от компании «Строительный трест» – выбор современных и динамичных людей, которые дорожат своим временем.

Название комплекса AVATAR выбрано не случайно. Сродни благоухающему дереву из одноименного фильма, источнику жизненной силы и памяти предков, AVATAR расположился в уникальном живописном месте в исторической части города, рядом с Петровским прудом и парком, набережными рек Малая Нева и Ждановка.

В комплексе воплощена концепция «нового Я», когда место, где человек проводит время после тяжелого рабочего дня, положительно влияет на самочувствие и отношение к жизни. Ведь локация, качество и сервис, предлагаемый в МФК AVATAR от «Строительного треста», позволят забыть о многочасовых пробках, бытовой рутине и постоянной нехватке времени.

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Многофункциональный комплекс AVATAR представляет собой готовое восьмиэтажное здание бизнес-класса с видовыми апартаментами, офисами, бизнес-центром, медицинским центром, а также автоматизированной парковкой с роботами-парковщиками.

Сегодня покупатели могут выбрать двух-, трех- и четырехкомнатные апартаменты площадью от 63 до 192 кв. метров. Во всех из них трехметровая высота потолков и объединенные кухни-столовые площадью от 23 до 54 квадратных метров. Апартаменты выше второго этажа в восточной части комплекса видовые – отсюда из окон открывается вдохновляющий вид на Петровский пруд. В других квартирах панорамное остекление дает насладиться видами Петроградской стороны. Среди уникальных предложений – апартаменты с террасами на верхних этажах – здесь можно любоваться видами и проводить теплые летние вечера.

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

AVATAR построен компанией «Строительный трест» на Петровском острове. Сегодня вся Петроградская сторона активно развивается, на большей части острова продолжается строительство объектов от бизнес-класса и выше, но AVATAR находится в тихой, уединенной его части, вдали от шума больших строек и дорог. Рядом с комплексом – приятные уголки природы, например Петровский пруд, а также облагороженные пешеходные дорожки и газоны, зона отдыха и прогулок. Поскольку район обжитой и устоявшийся, жителям доступна вся гармонично развитая инфраструктура – транспортная (легко въехать и выехать благодаря множеству мостов, в том числе новому мосту Бетанкура), социальная (рядом три детских сада и несколько школ), коммерческая (район славится магазинами, ресторанами и кафе на любой вкус).

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Таким образом, сервис, локация и качество самих апартаментов делают МФК AVATAR альтернативой традиционной недвижимости бизнес-класса в престижной локации.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Апарт-отель AVATAR – застройщик АО «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/