Бизнес-трибуна
AVATAR: жизнь на Петровском острове
Иметь свои апартаменты – новая тенденция прогрессивных жителей мегаполисов. Особенно это удобно, когда человек живет в пригороде или в другом городе, а работает в центре Петербурге. Имея апартаменты, он не будете зависеть от расписания самолетов и поездов, гостиниц и пробок.
«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
Апартаменты в МФК AVATAR от компании «Строительный трест» – выбор современных и динамичных людей, которые дорожат своим временем.
Название комплекса AVATAR выбрано не случайно. Сродни благоухающему дереву из одноименного фильма, источнику жизненной силы и памяти предков, AVATAR расположился в уникальном живописном месте в исторической части города, рядом с Петровским прудом и парком, набережными рек Малая Нева и Ждановка.
В комплексе воплощена концепция «нового Я», когда место, где человек проводит время после тяжелого рабочего дня, положительно влияет на самочувствие и отношение к жизни. Ведь локация, качество и сервис, предлагаемый в МФК AVATAR от «Строительного треста», позволят забыть о многочасовых пробках, бытовой рутине и постоянной нехватке времени.
Многофункциональный комплекс AVATAR представляет собой готовое восьмиэтажное здание бизнес-класса с видовыми апартаментами, офисами, бизнес-центром, медицинским центром, а также автоматизированной парковкой с роботами-парковщиками.
Сегодня покупатели могут выбрать двух-, трех- и четырехкомнатные апартаменты площадью от 63 до 192 кв. метров. Во всех из них трехметровая высота потолков и объединенные кухни-столовые площадью от 23 до 54 квадратных метров. Апартаменты выше второго этажа в восточной части комплекса видовые – отсюда из окон открывается вдохновляющий вид на Петровский пруд. В других квартирах панорамное остекление дает насладиться видами Петроградской стороны. Среди уникальных предложений – апартаменты с террасами на верхних этажах – здесь можно любоваться видами и проводить теплые летние вечера.
AVATAR построен компанией «Строительный трест» на Петровском острове. Сегодня вся Петроградская сторона активно развивается, на большей части острова продолжается строительство объектов от бизнес-класса и выше, но AVATAR находится в тихой, уединенной его части, вдали от шума больших строек и дорог. Рядом с комплексом – приятные уголки природы, например Петровский пруд, а также облагороженные пешеходные дорожки и газоны, зона отдыха и прогулок. Поскольку район обжитой и устоявшийся, жителям доступна вся гармонично развитая инфраструктура – транспортная (легко въехать и выехать благодаря множеству мостов, в том числе новому мосту Бетанкура), социальная (рядом три детских сада и несколько школ), коммерческая (район славится магазинами, ресторанами и кафе на любой вкус).
Таким образом, сервис, локация и качество самих апартаментов делают МФК AVATAR альтернативой традиционной недвижимости бизнес-класса в престижной локации.
Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»
Апарт-отель AVATAR – застройщик АО «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/