Кашеринг, скрываясь от ГИБДД, остановился в «Кодиаке». Беглецы, по словам очевидцев, выпрыгивали на ходу

Попытка проверить подозрительный каршеринговый автомобиль на севере Петербурга привела к ДТП. Оно и остановило машину, но водителя задержать не удалось.

Инцидент произошёл в ночь на 12 ноября в Калининском районе. По данным «Фонтанки», инспектор ГИБДД подал сигнал остановиться водителю «Фольксвагена Поло» компании «Яндекс.Драйв». Тот не отреагировал. Машину нагнали у дома 69, корпус 1, по Светлановскому проспекту. Инспекторов она встретила на месте ДТП пустой, с открытыми дверями и работающим двигателем.

Вот как рассказывали о погоне в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте»: «Каршер на скорости уходил от ДПС’ов, повернул с Веденеева на Светлановский, и из него на ходу выбежали четыре человека. Каршер продолжил движение и врезался в стоящий «Шкода Кодиак». Ребята убежали, ДПС стоит. Каршер заведён и до сих пор упирается в бедный «Кодиак».





Полицейские сняли с машины отпечатки пальцев, забрали с заднего сиденья бейсболку и взяли объяснение у представителя «Яндекс.Драйва». Правоохранительные органы усматривают в этом происшествии признаки состава преступления, предусмотренные частью 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Любопытно, что в ту ночь на Светлановском было ещё одно происшествие с каршеринговым автомобилем. На перекрёстке с Тихорецким проспектом в ДТП попала машина сервиса Rentmee. «Скорая уезжала неспеша», – писали в «ДТП и ЧП».

С начала этого года петербургская ГИБДД уделяет повышенное внимание проверке документов у водителей каршерингового транспорта. Одно из распространённых нарушений – вождение по купленному в интернете аккаунту.