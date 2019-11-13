Под Всеволожском падчерица на крыше спасалась от пуль из ружья пьяного отчима

Мужчина устроил пальбу из ружья во Всеволожском районе Ленинградской области. Его падчерица, опасаясь получить случайную пулю, спряталась на крыше.

Как 13 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, девушка 27 лет попросила помощи по телефону «112» накануне, около 23.00. Она рассказала, что ее отчим напился и и открыл огонь из ружья, а сама она нашла укромное место. В садоводство прибыли полицейские, которые задержали 54-летнего стрелка. Нашелся и карабин с патронами, а на потолке и стенах дома зияли следы от пуль.

Задержанного доставили в отдел. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



