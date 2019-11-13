Школьник «одолжил» из родительского сейфа 2,5 миллиона рублей на раскрутку Telegram-канала. Чуда не произошло

Подросток в Москве опустошил семейную копилку, желая подзаработать в Интернете. Юный коммерсант хотел раскрутить канал в Telegram, что и привлекло внимание мошенника.

В полицию с заявлением обратилась мать мальчика, пишет 13 ноября ТАСС со ссылкой на столичный главк. Женщина рассказала, что из сейфа пропали ее с мужем накопления, а после к родителям с повинной пришел сын. Подросток рассказал, что в августе этого года он познакомился в Сети с молодым человеком, который предложил ему хорошо заработать. Безбедное будущее должен был обеспечить Telegram-канал, но прибыль требовала вложений. В течение трех месяцев злоумышленник якобы выудил у малолетнего инвестора более 2,5 миллиона рублей. Ставка не сыграла, бизнес-партнер школьника исчез вместе с родительскими инвестициями.

Родители попросили найти мужчину и привлечь к уголовной ответственности. «По данному факту проводится проверка», – отметили в главке.



