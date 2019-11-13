Гладил колени и трогал в аквапарке. Предполагаемый педофил получил «привет» в СИЗО ещё от одной своей жертвы

Содержащийся в изоляторе в Горелово предполагаемый педофил обзавёлся ещё одним уголовным делом. Оно также связано с нездоровой симпатией к подростку.

По данным «Фонтанки», 12 ноября после следственных действий в СИЗО-6 было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении обвиняемого в аналогичных преступлениях 47-летнего жителя Петербурга. По материалам дела, мужчина летом 2016 года, будучи за рулём своего «Поло», гладил по коленке 9-летнего мальчика, с которым познакомился в Гатчине и «подружился». Далее в аквапарке ТРК «Родео Драйв» он совершил «иные действия сексуального характера» в отношении своего юного приятеля.

Мужчина с аномальной тягой к детскому телу был задержан в апреле этого года. Поводом для проверки, а затем и уголовного дела послужило заявление отца, который утверждал, что житель Шушар «развлекался» с двумя его детьми и ещё одним мальчиком.



