Вор-альпинист прошёлся по квартирам Сестрорецка. Наградой за высоту стал почти миллион

Вор-высотник прошёлся по квартирам Сестрорецка. Неизвестный заглядывал в дома через окна, виртуозно отжимал стёкла, прельщался рублями, евро и драгоценностями.

Как стало известно «Фонтанке» 13 ноября, сразу три кражи произошли в Курортном районе днём 11 ноября. Их объединяет похожий почерк. Так, после полудня злоумышленник пробрался в квартиру на четвёртом этаже жилого дома на набережной Строителей, 8, в Сестрорецке и, вдохновившись успехом, заглянул в квартиру на втором этаже по улице Воскова, 3. Вероятно, устав от высотных восхождений, совершил финальный набег, отжав один из стеклопакетов с окна кухни на первом этаже в том же доме. Сотрудникам ОМВД, приехавшим на вызовы, не пришлось далеко ходить – путь от улицы до набережной занимает меньше пяти минут. Общая сумма материального ущерба составила 964 тысячи рублей.

Точное время произошедшего оказалось невозможно определить: владельцы квартир отсутствовали целый день и спохватились лишь вечером.

Иногда горожане справляются с преступниками ещё до приезда полицейских: 9 ноября молодой петербуржец в одиночку скрутил незнакомцев, которые выносили из его дверей телевизор, пневматический пистолет и одежду.



