Пациентка купчинского роддома рожала под конвоем. В ней узнали предполагаемую мошенницу

Спецпост выставили в петербургском роддоме, пока там рожала одна из пациенток. В молодой маме опознали ту, которая находится в розыске за совершение мошенничества в особо крупном размере.

По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), 27-летняя гражданка Узбекистана поступила в роддом №16 на Малой Балканской улице по скорой — у нее начались схватки. Пока пациентка рожала, врачи, действуя по инструкции, сообщили в полицию о постановке иностранки на миграционный учет. И вдруг выяснилось, что молодая мама Хусния уже год как в розыске — ее хотят видеть правоохранительные органы на родине. Женщину подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере. УК Узбекистана сулит за преступление до 10 лет, но обещает свободу при полном возмещении ущерба.

В родильном отделении пришлось выставить спецпост, хоть это и не очень вяжется с окружающей обстановкой.



