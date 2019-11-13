«Ъ»: Бывшего полковника-миллиардера Захарченко признали склонным к побегу. На его одежде появится красная метка

Осужденному за коррупцию экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко присвоили статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей власти, утверждает 13 ноября «Коммерсантъ».

«Теперь в личном деле Захарченко и на карточке его камеры будут сделаны соответствующие записи, а на его одежде появится красная метка, отмечающая его опасность для окружающих», — указывает издание.

По данным издания, на профилактический учет Захарченко якобы поставила комиссия СИЗО «Лефортово», где он находился во время следствия и суда. Адвокат осужденного Валерия Туникова рассказала газете, что узнала об этом при его переводе в СИЗО «Медведь», откуда Захарченко будет этапирован в колонию. По ее мнению, новый статус будто бы стал следствием некой оперативной информации, полученной, как она полагает, от Федеральной службы безопасности.

В середине октября Захарченко назвал свое дело «заказным». В ходе рассмотрения апелляционного представления Генпрокуратуры и жалоб адвокатов на приговор Захарченко указал, что попал в разработку Управления собственной безопасности МВД после того, как якобы раскрыл махинации на московском ОАО «Электрозавод». По словам экс-полковника, правоохранители якобы его оговорили за то, что он вскрыл многомиллиардные хищения, к которым, как он указал, будто бы причастны сотрудники Федеральной служба безопасности. Захарченко подчеркнул, что после его ареста дело о хищениях прекратили.





По словам Туниковой, за три года в «Лефортово» экс-полковник не имел никаких замечаний, противодействия сотрудникам не оказывал и попыток скрыться не предпринимал. Теперь же ему придется постоянно отмечаться у надзирателя, малейшие нарушения будут вносить в личное дело, а в душ его будут конвоировать с закованными за спиной руками. Все это осложняет возможность условно-досрочного освобождения.

В октябре Дмитрию Захарченко смягчили приговор и назначили наказание в виде 12,5 лет колонии и штрафа в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Он также лишен государственных наград и звания полковника полиции.