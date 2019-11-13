В Рыбацком разбойники отняли у экспедитора сигареты на 1,2 млн рублей, пока тот сидел в кузове

Двое неизвестных напали на экспедитора в Невском районе Петербурга. Угрожая ножом водителю, они захватили микроавтобус с сигаретами и отогнали его в другое место. Всё это время ответственный за товар сидел в кузове и дрожал.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), утром 12 ноября 31-летний водитель-экспедитор петербургской фирмы выгружал сигареты у магазина на Шлиссельбургском проспекте, 34/3. Внезапно к нему подошли двое южных мужчин, которые, угрожая ножом, заставили его залезть в кузов микроавтобуса «Форд Транзит». После этого преступники на машине доехали до дома №39/1 по тому же проспекту, где выгрузили товар и скрылись в неизвестном направлении.

Водитель утверждает, что, пока его обирали, он сидел в кузове. Сумма материального ущерба составила 1 200 000 рублей. Возбуждено уголовное дело о разбое.



