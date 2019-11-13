Протестующие продолжают громить Сантьяго, поджигать отели и церкви. Власти Чили пытаются договориться

Протестующие продолжают громить столицу Чили. В Сантьяго манифестанты подожгли отель, ресторан и церковь, а также обрушились на резиденцию посла Аргетины. Власти пытаются договориться с гражданами, предлагая различные соглашения.

Se trata del Hotel Principado y la Hacienda Gaucha, que comparten un edificio en Av. Vicu?a Mackenna. https://t.co/5cC4xzhFGy — 24 Horas (@24HorasTVN) November 13, 2019

«Более ста человек в масках собрались на улице Викуньи Маккенны в столице, чтобы ограбить и попытаться сжечь отель и ресторан», – говорится в сообщении 24horas. Протестующие пытались поджечь строящееся здание национального университета, строплощадку возле Teatro U и церковь Веракрус. Также было зафиксировано нападение на посольство Аргетины, которое в течение получаса закидывали камнями. Работники укрылись внутри здания, поздже посол Хосе Октавио Бордон сообщил газете Clarin, что обошлось без пострадавших.





Atacan la Embajada Argentina en Chile: "Ac? estamos resistiendo", dijo el embajador https://t.co/kDsdN07r7F — Clar?n (@clarincom) November 13, 2019

Несколько дней назад в центре Сантьяго был ограблен и подожжен Университет Педро де Вальдивии.

Президент Чили Себастьян Пиньера предложил гражданам три соглашения, чтобы прекратить протесты и беспорядки в стране. «Первое соглашение о мире и против насилия, в котором насилие, причинившее нам столько вреда, должно быть осуждено без всякого сомнения. Второе соглашение – о справедливости, чтобы запустить сильную социальную повестку... Третье соглашение – о новой конституции... с учетом мнения граждан», – цитирует Пиньеру РИА Новости.

Массовые акции протеста проходят в Чили с октября. Поводом стало повыгение стоимости проезда в метро на 30 песо ($0,04). Беспорядки охватили и другие города. Протестующие жгли станции метро, офисные и торговые центры, громили магазины и устраивали стычки с полицией. Погибли не менее 19 человек, пострадали более тысячи. 26 октября на митинг в Сантьяго вышло более миллиона человек.

В связи со сложившейся ситуацией президент Чили Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение и вводил комендантский час в столице и ряде других городов, а также принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте.

Также Пиньера обнародовал ряд мер социальной поддержки населения, включая увеличение пенсий и снижение тарифов на электроэнергию. Саммит стран Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества в стране отменен. На фоне протестов курс песо упал до исторического минимума.