На 5 градусов выше нормы. В Петербург с Атлантики пришла новая волна тепла

Очередную волну атлантического тепла обещают синоптики 13 ноября Петербургу и Ленинградской области.

«Сегодня Санкт-Петербург окажется в теплом секторе циклона, с характерной для него облачной и ветреной погодой. Местами пройдут небольшие дожди, а температура воздуха на 4-5° превысит средние многолетние показатели», – пишет в Facebook синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

В городе воздух прогреется до +6…+8°, в области — до +4…+9°. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, порывистый.

Сейчас в Петербурге четыре градуса тепла.



