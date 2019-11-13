Венецию затопило из-за проливного дождя. Горожанам советуют не выходить на улицы

Уровень воды в Венеции поднялся до рекордной отметки в 187 см из-за обрушившейся на город непогоды, сообщает 13 ноября агентство ANSA. Критической отметкой считается 130 см. Жителям рекомендуют не выходить на улицу.

Весь исторический центр затоплен, площадь Святого Марка полностью ушла под воду, её уровень достиг одного метра. Подтопило и одноимённый собор, повреждены его фрагменты, недавно отреставрированные во мраморе.





Мэр Венеции Луиджи Бруньяро в своем Twitter назвал ситуацию «драматичной». «На этот раз мы переживаем настоящую катастрофу», – сказал он. Наводнение, по его словам, оставит «неизгладимые следы» на облике города, ущерба не избежать.

Sar? una lunga notte. L'acqua alta inizia a scendere. La paura di qualche ora fa ora lascia spazio alla conta dei primi danni. Una marea a 187 cm ? una ferita che lascia segni indelebili. Adesso il governo deve ascoltare #Venezia pic.twitter.com/bRIxKwm8vn — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) 12 ноября 2019 г.

Alle 12.00 conferenza stampa con @zaiapresidente e Angelo Borelli @DPCgov

Chiederemo stato di crisi. Cittadini e imprese raccolgano materiale utile a dimostrare danni subiti. Nei prossimi giorni comunicheremo modalit? per richiesta di contributo

Info: https://t.co/SzLWTGi5XM pic.twitter.com/NDXsFLo34R — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) 13 ноября 2019 г.

«Высокая вода» часто наблюдается в Венеции, расположенной на нескольких островах в лагуне Адриатического моря, осенью и весной. Это связано с повышением уровня моря, дождями и ветром. В прошлом году в Венеции из-за штормового ветра также произошло сильное наводнение, затоплены были 70% города. Более высокий, чем сейчас, уровень воды регистрировался в 1966 году (190 см), когда были затоплены не только Венеция, но и Флоренция и другие итальянские города.