В Тульской области «прокурорский» кот не справился с ролью наркокурьера. Подсудимые заметили подмену

Новомосковский суд Тульской области продолжил рассматривать уголовное дело о попытке пронести наркотики в колонию с помощью кота. Сбежавший из зооуголка пушистый наркокурьер был неожиданно предъявлен суду, однако подсудимые заявили, что животное подменили на «прокурорского кота». Адвокаты уже заявили о попытке фальсифицировать доказательства, пишет 13 ноября «Коммерсантъ».

По версии следствия, заключенный тульской колонии №6 Эдуард Долгинцев придумал хитроумный способ передачи наркотиков, используя для этого рожденного в неволе кота. Животное могло через специальный лаз покидать колонию, однако возвращалось с воли уже с грузом, спрятанным в ошейнике. Полиция раскрыла схему, а пушистый «наркокурьер» был признан вещдоком «серо-бело-черного цвета». Его поместили «на ответственное хранение» в зооуголок в Новомосковске, откуда «котодок» удрал на волю.

Адвокат Долгинцева — Дмитрий Сотников — рассказал изданию, что защита настаивала на на следственном эксперименте, чтобы проверить жизнеспособность версии, что животное знает путь, как пробраться в колонию. Сбежавший вещдок поставил эксперимент под вопрос, а после суд отказал в его проведении и согласился на то, чтобы кота предъявили в ходе заседания.





На заседании переноску с предполагаемым мяукающим наркокурьером поставили прямо на судейский стол, но подсудимые и защитники заметили, что четвероногое отличается от того, который присутствует на фотографиях и видеозаписях в уголовном деле. По словам подсудимых, у «прокурорского» кота полосатая левая лапа и нос, тогда как у настоящего кота-наркокурьера все четыре лапки и нос были белыми.

Как добавляет издание, адвокаты заявили о фальсификации доказательств. Услышав претензиии к окрасу кота, суд объявил перерыв до 14 ноября. Защитники обещают подготовить письменное обращение о подмене животного.