Легковушка на Выборгской набережной влетела в столб, а на Гражданском скорая – в забор

Два вечерних ДТП в северных районах Петербурга закончились для транспортных средств встречей с препятствиями: опорой дорожного знака и ограждением.

12 ноября около 21 часа на Выборгской набережной, 55, «Хёндэ» врезалась в столб и уронила его. Очевидцев разыскивает в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 13 ноября Сергей, ехавший на «Хёндэ». По его словам, он возвращался с работы, и его ударил белый автомобиль, предположительно, «Шкода». «Второй участник скрылся с места ДТП. Есть пострадавшие», – пишет Сергей, не уточняя характер травм.

Примерно в то же время другая «Шкода», универсал «Октавия», столкнулась с автомобилем скорой помощи на перекрёстке проспекта Непокорённых и Гражданского проспекта. Скорую откинуло в ограждение. По словам очевидцев из «ДТП и ЧП», повреждено только железо.





«Скорая ехала со встречной на красный свет с сиреной и мигалками, чуть притормозив перед перекрёстком», – утверждает Константин. «По Непокоренных ехали, удар в правый бок, уехали на встречку», – добавляет Павел.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.