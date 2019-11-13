ФСБ раскритиковала единую базу персональных данных россиян и предупредила об утечках

Федеральная служба безопаности (ФСБ) России выступила с резкой критикой законопроекта о создании цифровых профилей граждан страны. Силовики опасаются, что появление такой базы может обернуться масштабными утечками персональных данных россиян.

«Единая база грозит утечками информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите — судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств. ФСБ отмечает, что в законопроекте не были учтены замечания, и он по-прежнему нуждается в доработке», — пишет 13 ноября газета «Коммерсантъ».

Опрошенные издание эксперты отметили, что ФСБ опасается «крайне опасной идеи централизации информации». Кроме того в законе не прописан механизм интегрирования данных из различных ведомств.

За последние месяцы произошло несколько крупных утечек персональных данных клиентов разлимных банков. В октябре журналисты нашли в сети лот с базой на 60 млн держателей кредитных карт Сбербанка. Тогда финансовое учреждение подтвердило утечку данных 2000 клиентов. По итогам расследования было заявлено, что данные украл один из сотрудников. В начале ноября данные владельцев кредитных карт «Альфа-банка» и клиентов «Альфастрахования» выставили на продажу на специализированном форуме.

Законопроект о создании «единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении» правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму в июле. В систему, заведовать которой будет Федеральная налоговая служба, будут вносить полные имена граждан, даты и места их рождения и смерти, номера СНИЛС и ИНН, данные о семейном положении и родственных связях.



