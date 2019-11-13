В России хотят резко повысить штрафы за хулиганство. Справить нужду и погулять с собакой без намордника может стоить до пяти тысяч рублей

Штрафы за некоторые проступки в России резко вырастут. Правительство готовит новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), пишут 13 ноября «Ведомости».

Новый кодекс содержит вдвое больше глав в особенной части, которая формулирует составы правонарушений, их будет 32 вместо нынешних 16, пишет издание. Так, мелкое хулиганство обойдется в 3000-5000 рублей вместо 500-1000, которые предусмотрены в настоящей редакции. Хулиганство в паре с неповиновением представителю власти будет наказываться штрафом в 5000-10000 рублей.

Новый кодекс относит к мелкому хулиганству отправление естественных потребностей в общественном месте, к которым в КоАПе относятся улицы, транспортные магистрали, парки и скверы, аэропорты, вокзалы и прилегающие к ним территории. Также общественным пространством будут считаться жилые микрорайоны, подъезды, лифты, чердаки, подвалы и крыши жилых домов.

Собаки опасных пород, которых хозяева будут выгуливать без намордника, уменьшат бюджет владельцев на те же 3000-5000 рублей. Оскорбление других граждан предусматривает штраф до 5000 рублей.





Отмечается, что новая редакция КоАП пока предварительная и находится в процессе обсуждения.