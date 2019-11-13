Сто миллиардов долларов и всё обратно. США предложили Турции сделку по С-400

Президент США Дональд Трамп предложил Турции торговую сделку на 100 миллиардов долларов решение ситуации с санкциями из-за покупки российских зенитных систем С-400. Об этом 13 ноября пишет The Washington Post.

Источники издания утверждают, что эти предложения содержались в письме на имя президента Турции Реджепа Эрдогана, которое было отправлено на прошлой неделе.

Взамен Анкаре предложено пересмотреть свою политику в Сирии, а также решить вопрос по C-400 в пользу США.

Собеседники газеты предполагают, что определенная часть противников Трампа в палате представителей США «придет в ярость» от предложения из Белого дома.





Контракт на поставку в Турцию четырех дивизионов С-400 «Триумф» российского производства на сумму 2,5 млрд долларов был заключен в сентябре 2017 года. Поставки зенитных комплексов начались в июле 2019-го.

Американская сторона неоднократно предупреждала Турцию о недопустимости закупок российского вооружения. США и другие страны НАТО опасаются, что С-400 смогут отслеживать американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II, которые должна была получить турецкая сторона. Вашингтон приостановил поставку около 100 истребителей в Анкару.