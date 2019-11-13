Над США пролетел секретный самолёт-пуля

Перспективный американский самолет Celera 500L поднялся в воздух в Викторвилле в Калифорнии. Об этом 12 ноября пишет «N+1» со ссылкой на The Drive.

Разработку Celera 500L ведёт компания Otto Aviation в режиме строжайшей секретности. Достоверно неизвестно, каким по счёту был совершённый полёт. Журналисты называют его первым. Наземные испытания, вероятно, проходили с июня текущего года.

Американская компания Otto Aviation начала летные испытания перспективного самолета Celera 500L, фюзеляж которого выполнен в виде пули или авиабомбыhttps://t.co/W35gtHsCIl pic.twitter.com/RiTAYdH837 — N + 1 (@nplusodin) November 12, 2019

Celera 500L получил экспериментальную регистрацию Федерального управления гражданской авиации США N818WM. Аппарат имеет фюзеляж, выполненный в форме пули или авиабомбы, и сконструирован по классической самолетной схеме. В его хвостовой части установлен турбовинтовой двигатель с толкающим пятилопастным воздушным винтом. Воздухозаборники двигателя выведены на верхнюю поверхность хвостовой части фюзеляжа.

Летные характеристики Celera 500L не раскрываются. Экспериментальный образец самолета не оборудован иллюминаторами, поэтому сложно точно понять его предназначение. Вероятно, Celera 500L разрабатывается для деловой авиации. Но он также может быть и экспериментальным аппаратом в программе разработки способов улучшения аэродинамики летательных аппаратов и их экономичности.



