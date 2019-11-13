На испанском курорте туристов поставят на весовой контроль. Слишком крупные могут раздавить ослов — прецеденты уже были

На популярном испанском курорте Коста-дель-Соль крупногабаритным туристам запретят кататься на ослах. Об этом пишет Daily Mail 12 ноября.

Запрет местные власти планируют ввести с 1 января 2020 года. Согласно нему, воспользоваться ослиным такси смогут только те отдыхающие, чей вес не превышает 80 килограммов.

Также предполагается ужесточить ветеринарный контроль и проверки чистоты на стоянках и в конюшнях.

Запрет обсуждался с владельцами животных, которые в течение нескольких лет жалуются на жестокое обращение с ослами. В декабре 2014 года один из ишаков погиб, после того, как на него уселся турист весом почти 150 килограммов.



