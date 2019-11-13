Эксперты Минюста не услышали угроз главреда FinNews, которого в Петербурге судят за вымогательство у Россельхозбанка

Переговоры основателя и главного редактора сайта FinNews Владимира Шевченко с представителем Россельхозбанка в Петербурге проходили дружественно и открыто, заключили эксперты Минюста. Следствие усмотрело в них попытку заработать 1,2 млн рублей на страхе банка за свою репутацию.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Александр Мелешко, 12 ноября в Василеостровском районном суде огласили результаты психолого-лингвистической экспертизы разговоров, которые подвели Владимира Шевченко под уголовное преследование по статье о вымогательстве. По версии следствия, основатель FinNews размещал на своём портале материалы о шатком положении Россельхозбанка, руководствуясь не информационным поводом, а корыстью. После серии негативных публикаций, которые начали выходить летом 2017 года, он будто бы предложил освещать деятельность банка сугубо в позитивном ключе, но не бесплатно. Закрыть глаза на проблемы он якобы пообещал за 1, 2 млн рублей.

Согласно материалам дела, Шевченко торговался с представителем банка Марией Бетехтиной, расценки согласовывали в начале марта прошлого года, встречаясь в ресторане «Марчеллис» на улице Одоевского. Главред утверждает, что за обедом обсуждал вопросы информационного сотрудничества и коммерческий договор. Бетехтина, как оказалось, вела беседы, вооружившись диктофоном.

По словам адвоката, на следствии экспертизу аудиозаписей сделали индивидуальные предприниматели, в суде она не устояла, и по ходатайству обвинения разговоры изучили эксперты от Минюста. При этом, как заявляет Мелешко, судя по билингам телефона Бетехтиной, фиксировать беседы она начала ещё до того, как обратилась в полицию.





Заседание 12 ноября она пропустила и не смогла ответить на вопросы защиты. Между тем, привлечённые судом эксперты Северо-Западного регионального центра судебной экспертизы министерства юстиции заключили, что поводов для тревог у неё не было: Шевченко беседовал ровно, дружественно и открыто, банку и его представителю не угрожал, приёмов психологического воздействия не использовал, требований совершить какие-либо действия не высказывал.

«Тут только оправдывать», – говорит адвокат Александр Мелешко.

Его доверитель содержится в следственном изоляторе с марта прошлого года. Очередное ходатайство о смягчении меры пресечения суд рассмотрит 19 ноября. По словам защиты, освободить Владимира Шевченко из-под ареста просит Союз журналистов Петербурга и Ленобласти.