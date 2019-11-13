Путин наградил сына своего тренера орденом Почета. Награды также получили Борис Ротенберг и другие

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами, соответствующий документ 12 ноября опубликован на официальном портале правовой информации.

«За заслуги в развитии физической культуры и спорта и активную общественную деятельность» награждены многие петербуржцы. Так, орден Почета получил заслуженный тренер России Михаил Рахлин — сын тренера Путина Анатолия Рахлина. Сейчас он является президентом Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Клуб дзюдо Турбостроитель». Среди награжденных много представителей «Турбостроителя». Так, шестеро членов клуба получили ордена Дружбы. Медали ордена «За заслуги перед отечеством второй степени» получили тренер Татьяна Иванова и инструктор Тагир Хайбуллаев.

Напомним, сын тренера Владимира Путина в интервью «Фонтанке» рассказывал, почему сам бы не хотел воспитывать будущего президента.

Помимо представителей «Турбостроителя», из Петербурга награжден за заслуги перед спортом бизнесмен Борис Ротенберг, также не чуждый дзюдо. Он получил орден Александра Невского.



