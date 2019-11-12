Сенатор Климов: В России могут появиться «журналисты-иноагенты»

Член Совета Федерации РФ Андрей Климов заявил, что на журналистов, которые работают в СМИ, признанных иноагентами, может быть распространен аналогичный статус. Об этом 12 ноября пишет «Интерфакс».

«Если он (журналист — прим. ред.) просто спортивный комментатор, то вряд ли. Если он там просто бумажки перекладывает и от своего имени ничего не выдает, я не думаю, что он подпадет (под действие закона — прим. ред,). Но люди, которые работают там не садовниками, а распространяют конкретную информацию и там находятся, могут быть (признаны — прим. ред.) – да, действительно, потому что они получают деньги из-за рубежа, сотрудничают со структурой, признанной иноагентом, и сами активно распространяют информацию. Конечно, они могут быть, но не значит, что обязательно будут признаны», – пояснил Климов.

По его словам, все должны знать, что «человек не является независимым журналистом или независимым гражданином».

Напомним, законопроект о физлицах-иноагентах был внесен в Госдуму в декабре 2017 года. Граждане могут быть внесены в список СМИ-иноагентов, если они распространяют публикации изданий, ранее уже признанных иностранными агентами. Также в качестве повода для включения в перечень называлось участие в создании подобных СМИ и получение на эти цели денег из-за границы. «Журналистам-иноагентам» придется специальным образом маркировать свои публикации и предоставлять раз в полгода отчет о своей работе.



