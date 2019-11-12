Топ-менеджерам Volkswagen снова предьявили обвинения. На этот раз не из-за дизельгейта

Прокуратура Германии предъявила новые обвинения нескольким пока еще не названным бывшим топ-менеджерам и членам совета директоров Volkswagen. На этот раз внимание правоохранителей привлекли сомнительные выплаты членам «рабочего совета» концерна – фактически, профсоюзным боссам.

Прокуратура города Брауншвейга обвинила нескольких менеджеров автоконцерна в том, что они сознательно завышали выплаты членам так называемого «рабочего совета», а члены совета директоров оправдывали эту практику, сообщает 12 ноября Reuters. В результате сумма таких незаконных, по мнению прокуроров, выплат за период с 2011 по 2016 годы составила более 5 миллионов евро.

Указанные менеджеры сознательно обращались за одобрением выплат к тем членам совета директоров, которые поддерживали такие меры, а эти действия напоминают сговор, считает прокуратура. При этом лично глава рабочего совета Volkswagen (другими словами, профсоюзный босс) получил за этот период в общей сложности 3 миллиона 125 тысяч евро. Эти вознаграждения, по мнению отделения федеральной прокуратуры в городе Брауншвейг, были неоправданными и не выгодными для компании.

Ранее аналогичные подозрения в завышенных выплатах профсоюзным боссам возникли у немецких правоохранителей в отношении главы Porsche Оливера Блюма и ряда менеджеров бренда, тоже входящего в концерн Volkswagen. Тогда в штаб-квартире компании были проведены обыски, но до прямых обвинений и арестов дело не дошло.



