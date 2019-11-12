Петербуржцу Буркову грозит до 30 лет американской тюрьмы. В США прошло первое заседание суда

Житель Петербурга Алексей Бурков, экстрадированный из Израиля в США, предстал перед американским судом. Об этом 12 ноября сообщает РИА «Новости».

По данным издания, первое заседание, начавшееся в 22.00 по московскому времени, прошло быстро. Судья Восточного округа штата Виргиния Джон Андерсон решил оставить Буркова под стражей. Вопрос об аресте петербуржца отложили до пятницы.

Алексею Буркову грозит до 30 лет тюрьмы по пяти эпизодам киберпреступлений. Напомним, его задержали в Израиле по запросу США еще в 2015 году. Экстрадиция прошла в ночь с 11 на 12 ноября. В МИД РФ заявили, что «такой шаг идет вразрез с партнерскими отношениями двух стран».



